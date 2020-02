Calcio, Promozione. Al Celle lo scontro diretto contro il Legino, Giacomo Sofia: "Vittoria più che fondamentale. Salvezza diretta? Dobbiamo provarci"

Il Celle Ligure torna al successo e lo fa contro una diretta concorrente alla salvezza nel campionato di Promozione. La squadra di mister Palermo supera di misura il Legino, sorpassando di fatto la squadra di Tobia e mantenendo invariato il distacco dal Ceriale, prima squadra fuori dai playout. Il goal vittoria arriva dai piedi di Giacomo Sofia, al settimo centro stagionale:

“Gara vitale per noi, siamo riusciti a metterci alle spalle il Legino e tenere corte le distanze dalla zona playout. In questo campionato tutti possono fare punti con tutti e per questo tutto è ancora possibile. Domenica prima di rimanere in inferiorità numerica abbiamo giocato molto bene, facendo un buon possesso e arrivando anche ad essere pericolosi davanti. Dopo l’espulsione abbiamo dovuto per forza di cose cambiare strategia cercando di offuscare il più possibile le loro fonti di gioco e provando a far male con le ripartenze. Abbiamo dimostrato maturità nel far questo, perché l’unica cosa che contava domenica era fare tre punti e per dimostrare a noi stessi di saper soffrire. Questo è fondamentale per un gruppo che vuole a tutti i costi salvarsi.”

La zona salvezza è ad un passo, ma come le civette anche gli avversari macinano punti: “La lotta per la salvezza sarà dura fino alle ultime giornate” – conclude l’attaccante – “Noi dobbiamo provare a stare più in alto che possiamo, cercando di portare a casa più scontri diretti possibili. A fine stagione tireremo le somme, quel che è certo che dobbiamo puntare alla salvezza diretta per i valori che abbiamo.”