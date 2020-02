Calcio. Serie D: vittoria al "Bacigalupo" e primato in classifica, domenica perfetta per la Lucchese di mister Monaco: "Partita sofferta, il Savona merita i nostri complimenti"

Analizzando la partita nell'arco dei novanta minuti, soprattutto per quanto fatto vedere da un Savona sempre più combattivo e determinato nonostante i problemi degli ultimi mesi, sarebbe stato più corretto il risultato di parità, ma la Lucchese ammirata domenica al "Bacigalupo", pur non incantando per qualità di gioco, ha dimostrato di essere una squadra bella quadrata con alcune individualità di categoria superiore (Cruciani su tutti).

"Sapevamo di incontrare della difficoltà e così è stato - le parole di mister Monaco al termine della gara vinta 2-1 nonostante l'inferiorità numerica dal 40' del primo tempo per l'espulsione di Benassi - il Savona ha giocato una grande gara e per questo merita i complimenti, soprattutto alla luce della situazione societaria venutasi a creare".

Decisivi i gol di Cruciani e Bitep, quest'ultimo subentrato a metà primo tempo al posto di un Remorini a rischio espulsione dopo un paio di interventi piuttosto ruvidi ai danni di Venneri: "Non era facile portare a casa i tre punti, ma i ragazzi sono stati bravi a gestire bene le varie fasi del match, regalando una gioia a tutti quei tifosi che ci sono stati vicini".