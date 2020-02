È tempo di Champions League anche nel settore dei videogiochi: eSports e FIFA 2020

La Champions League non è solo un business che interessa solo il mondo reale, ma anche una sfida che finisce nel mondo digitale. Oggi come oggi il settore dei videogiochi non è più considerato una nicchia per teenager ma un vero business di importanza mondiale da cui nessuno vuole restare escluso. Negli ultimi anni tale è stato il seguito che si è addirittura parlato di far entrare gli eSports nelle Olimpiadi e pare che ci riusciranno davvero. In questo modo anche il pubblico delle Olimpiadi stesse coinvolgerà anche un target più giovane che fino a oggi tende invece a disinteressarsi alla gara.

Lo sport, dopotutto, è cuore ma è un cuore che va alimentato anche con gli affari e con degli investitori. La UEFA di conseguenza non poteva di certo restare fuori, anche perché il calcio è uno degli sport più seguiti in assoluto in ogni angolo del globo. Sono questi fondamentalmente i motivi che hanno portato la Champions League e i principali club del calcio anche nella realtà digitale, visto che i diritti sono un profitto interessante per queste società.

eFootball PES 2020: da quest’anno anche l’Italia

Questo torneo è la versione professionistica, quindi solo per i club calcistici, dell’eFootball.open che è invece aperta a tutti. Fra gli ultimi team che hanno fatto la loro uscita nel digitale c’è la Juventus che sarà una delle dieci squadre che parteciperà all’ eFootball PES 2020 una delle più famose manifestazioni di tutto il mondo dei videogiochi organizzata da Konami.

A “giocare” nelle vesti degli Italiani (gli unici oggi rappresentanti dello Stivale) nella realtà su schermo saranno tre connazionali: Ettore Giannuzzi (due volte campione del mondo di PES), Luca Tubelli (campione europeo COOP 2019), Renzo Lodeserto (2 volte campione italiano). A scontrarsi con i Bianconeri in versione digitale ci saranno Barcellona, Manchester United, Arsenal, Bayern, Celtic FC, Monaco, Chalke o4, Boavista FC e Nantes.

FIFA vs PES: i videogiochi preferiti a tema calcistico

Il successo di tornei importanti come quello suddetto, seguito da milioni di tifosi, non toglie che comunque alle persone piace non solo guardare ma anche giocare. I videogames che hanno come tema il calcio sono diversi ed ognuno ha le sue peculiarità. Per conoscerle nel dettaglio è possibile leggere delle recensioni videogiochi online, così da scegliere eventualmente qual è quello che più risponde alle proprie esigenze.

Fra i più apprezzati, che esce nuovo e aggiornato ad ogni autunno c’è sicuramente FIFA di Ea Sports, principale rivale di Pro Evolution Soccer di Konami, entrambi sia per PC che per Playstation, Xbox, Nintendo Switch. Ogni anno fra i due giochi è una gara a suon di partnership importanti, nuove funzionalità e modalità speciali per coinvolgere ancora di più gli utenti. A momento il videogame fra i due più venduto è quello di Konami che ha affinato l’esperienza di gioco rendendola incredibilmente reale, sia per quanto riguarda la giocabilità che la fisica del pallone e la fisicità dei giocatori. A breve usciranno contenuti scaricabili relativi alla UEFA Euro 2020 attualmente in atto.