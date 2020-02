Calcio giovanile. I ragazzini della Priamar Liguria alla finale Under 13 delle scuole calcio di élite

Grande soddisfazione in casa Priamar Liguria perché accede alla fase finale regionale under 13 del Torneo riservato alle scuole Calcio D élite. Un risultato ottenuto contro formazioni di grande importanza come Sanremese Dianese&Golfo e Cairese, società blasonate e di grande tradizione. Immensa è la soddisfazione di Gianfranco Pusceddu responsabile del settore giovanile che sabato accompagnerà personalmente la squadra alla colmata di Chiavari dove si svolgeranno le Finali contro Genoa, Spezia Calcio e Athletic Liberi. La società ringrazia il lavoro svolto da tutto lo staff tecnico, composto da Alessio Bisio, Alen Giorgetti e Luca Monaco. "Sicuramente - si legge nella nota - il merito e gli applausi più importanti vanno ai nostri bambini che hanno raggiunto un traguardo importantissimo e immaginabile ad inizio stagione".