Calcio, Rappresentativa Under 19: il focus odierno si sposta sul medio-levante

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 19” (Juniores) del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Mons. E. Sanguineti”, di Genova (Quarto) , per disputare una gara amichevole con la Società A.S.D. Athletic Club Liberi (Under 19) i sotto elencati giocatori:

Athletic Club Liberi

Cicirello Matteo

Angelo Baiardo

Merlani Edoardo – Romanò Mattia

Busalla Calcio

Moretti Tommaso

Campomorone Sant’Olcese

Bortolai Luca

Canaletto Sepor

Marte Rosario Nicola

Forza e Coraggio

Natale Ilario

Goliardicapolis 1993

De Martini Alessio – Prado Arteaga Mario Steven

Levanto Calcio

Rezzano Pietro

Marassi 1965

Carozza Jacopo

Molassana Boero A.S.D.

Galleri Simone

Praese 1945

Di Molfetta Andrea

Rapallo R.1914 Rivarolese

Bonci Stefano – Risso Lorenzo

Rivasamba H.C.A.

Biancato Matteo – Copello Manuel – Scarpino Samuele

Sestri Levante 1919

Buffo Davide – Batocchioni Emanuele

Vallescrivia 2018

Norrito Luca – Tosonotti Matteo

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Dirigente Responsabile Rappresentative: Orcino Corrado

Allenatore/Selezionatore: Corradi Alberto

Dirigente: Lupi Aldo

Fisioterapista: Camorani Mario

Magazziniere: Segalerba Giuliano