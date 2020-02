Calcio, Seconda Categoria. Il "basso profilo" premia la Rocchettese. Gabrielli: "Quest'anno c'è più serenità. Proveremo a raggiungere i play off"

A inizio stagione, la Rocchettese, sotto l'impulso del dirigente Gabrielli, aveva promosso una "pulizia terminologica" in seno all'organigramma societario, volta ad eliminare incarichi troppo altisonanti per una piccola società e a lanciare un messaggio chiaro alla squadra: umiltà e lavoro. Con la vittoria di domenica, 5 a 1 sul Murialdo, la Rocchettese ha superato i punti totalizzati in tutta la scorsa stagione e ha consolidato la sua buona classifica.

Gabrielli, quanto pensa abbia inciso il "profilo basso" nei risultati della squadra?

"Credo che abbia inciso parecchio, innanzitutto ognuno di noi fornisce il proprio contributo in società più serenamente e piacevolmente, ognuno di noi ha il proprio spazio e le proprie competenze, non c'e' più spazio per competizioni fini a se stesse, che in passato minavano la tranquillità di tutto l'ambiente, riflettendosi inevitabilmente anche sulla squadra. In questo modo si affrontano di buon grado i numerosi sacrifici che ogni società deve affrontare nell'arco della stagione e di conseguenza la squadra è positivamente influenzata dalla tranquillità (unita alla serietà) che circonda l'ambiente. Traendo un bilancio parziale sull'andamento del nostro campionato, si può dire che siamo abbastanza soddisfatti di quanto siamo riusciti fino a ora a ottenere, anche se in diverse occasioni non abbiamo raccolto quanto meritavamo, ma si devono ancora giocare nove partite di campionato, quindi possiamo ancora dire la nostra".

E il lavoro di mister Croci?

"Mister Croci è una persona seria, determinata, molto preparata e che crede fermamente in quello che fa. Il suo lavoro sta sicuramente dando grandi soddisfazioni, a lui va il grande merito di aver fatto svolgere una buonissima preparazione fisica a inizio anno, i cui effetti si vedono di gran lunga ancora adesso in campo. Sa farsi ascoltare e capire dai ragazzi, la qualità del gioco è molto migliorata, in più occasioni quest'anno abbiamo dimostrato di essere "squadra". Si deve anche tenere conto che il mister sta lavorando con un gruppo che ha subito tre defezioni importanti, e tutt'ora sta facendo i conti con numerosi infortuni, quindi, i risultati ottenuti fino a questo momento sono ancora più preziosi, anche tenendo conto che numerosi giocatori lavorano svolgendo i turni, e spesso le "risorse" sono molto limitate".

Un pronostico per la vetta del campionato

"Molto difficile fare un pronostico. Mallare e Vadese stanno ammazzando il campionato e sono molto attrezzate per la promozione. Se proprio devo sbilanciarmi, credo che alla fine la spunterà il Mallare. Noi proveremo a raggiungere i play off, obiettivo realistico a patto che ci si creda fino in fondo, si tenga alta la concentrazione e si continui con la serietà negli allenamenti settimanali".