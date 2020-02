Si alza il sipario sulla 21° edizione di Stelle nello Sport 2020 Appuntamento Lunedì 24 febbraio ore 11 in Regione Liguria

Si terrà lunedì prossimo 24 febbraio, a partire dalle ore 11 nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, la presentazione della 21° edizione di Stelle nello Sport, progetto nato nel 2000 per valorizzare tutti gli sport e diffondere la cultura e i valori dello Sport in Liguria.

Alla presenza dell’Assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo, del Consigliere allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone e dei rappresentanti di Coni e Cip, si alzerà il sipario sulle numerose iniziative legate a uno speciale 2020 come sempre dedicato alla storico charity partner, la Gigi Ghirotti Onlus.

Fervono i preparativi per la Charity Dinner delle Stelle, programmata per Mercoledì 25 marzo all’Acquario di Genova e dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, socio fondatore dell'Associazione Stelle nello Sport e anima instancabile di tutte le attività del progetto.

Lunedì verrà dato il via alle votazioni per l’elezione degli Sportivi dell’Anno che saranno premiati in occasione del Galà delle Stelle di Venerdì 22 maggio, giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova.

Due mesi e mezzo di votazioni per eleggere i successori nell’albo d’oro dei Big Fabio Fognini e Mara Navarria, degli Junior Lorenzo Musetti e Camilla Simicic, del Green Matteo Russi e della Società dell'Anno, la Ginnastica Rubattino.

Ricco il filone delle attività dedicate alle Scuole: da “Una Classe di Valori”, il format legato all’incontro con il Campione, ad Alimentazione&Sport, passando per il concorso “Il Bello dello Sport”, e le tappe di “A Scuola di Sport” che sfoceranno nell’Olimpiade delle Scuole in programma nella giornata d’apertura della 16° Festa dello Sport del Porto Antico dove verranno anche premiati i protagonisti dell’8° edizione del Premio Fotografico Nicali-Iren.