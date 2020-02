Basket, U18 Eccellenza: Vado piega anche Pegli

Dopo la doppia vittoria nell’Under 16 Eccellenza, la Pallacanestro Vado si ripete nei derby Under 18 Eccellenza bissando al Dome il successo conseguito nella gara di andata contro Basket Pegli.

Lo fa gettando il cuore oltre l’ostacolo perché’ alle assenze di Gallo, Rebasti e Da Corte aggiunge all’ultimo anche quella del leader Pintus, fermato da un infortunio al ginocchio rimediato 24 ore prima in C Gold Piemonte. che disputa nelle fila del Serravalle.

Vado trova da Pesce una prestazione super con 33 punti fratricidi visto che la societa’ vadese lo ha prestato a Pegli in doppio tesseramento per consentire ai genovesi di cogliere l’obiettivo salvezza in C Silver.

Ma anche Genta e Bertolotti offrono rendimento elevato e Biorac, pur rivedibile in difesa, termina la gara con 34 di valutazione Gara che parte con gli attacchi che hanno il predominio sulle difese (sarà così per tutto il match), Vado, sempre avanti nel punteggio, permette a Pegli di non affondare solo perché’ concede troppi tiri liberi agli ospiti, che rimangono a contatto.

Nel secondo periodo i biancorossi provano a scappare ma una tragica percentuale ai liberi e una difesa ballerina permettono agli arancioblù di non perdere terreno.

Al rientro in campo i pegliesi aumentano l'aggressività e riducono lo strappo andando anche sopra di 1. Vado reagisce e, dopo alcune palle perse, recupera la bussola riprendendo la testa della gara seppur di una sola lunghezza all'ultimo intervallo.

Nel quarto periodo si viaggia sul binario dell'equilibrio, ma grazie ad una difesa a zona che riesce a stare più attenta e ad un attacco in cui Pesce trova il buon supporto dei compagni, Vado chiude la partita a proprio favore. L’ottava vittoria in questo campionato con un a squadra fortemente sotto leva diventa già un bel traguardo raggiunto anche se l’appetito vien mangiando e la “truppa” di Imarisio deve sfruttare l’ultima parte del campionato per progredire ulteriormente.

Prossimo impegno lunedì 24 a Legnano contro l’Aba di Fragonara per recuperare giovedì 27 la gara interna con Junior Casale.

Pallacanestro VADO AZIMUT 87– Basket Pegli 80 (25-20; 45-37; 63-62)

VADO: Trenta 3; Franchello 2; Pesce 33; Biorac 12; Pintus n.e.; Lebediev 5; Fantino n.e.; Tridondani 3; Gallo n.e.; Genta 15; Bertolotti 14. All. Imarisio S. Ass. La Rocca D.e Saltarelli M. Prep. Bossaglia G.

PEGLI: Augliera n.e.; Schivo 22; Ventura 2; Donovaro 2; De Natale 7; Bruzzone; Nsesih 4; Schiano Moriello; Mannarini 9; Zaio 20; Belotti 14. All. Conte M. A. Ass. Fanelli F. Arbitri: Rezzoagli e Oro