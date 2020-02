Calcio Giovanile. La Figc comunica le società abilitate per provini e raduni, solo quattro in Liguria

A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2019/2020, relativamente ai criteri per sottoporre a prova i giovani calciatori, è stato pubblicato l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori, ai sensi del citato Comunicato, per la stagione sportiva 2019/2020.

Elenco dei club autorizzati per Raduni e Provini per il 2019-2020