Calcio, Vadese. Anno nuovo, ruolo nuovo per Lorenzo Ferro: "Bello giocare da mezz'ala, ma tutta la squadra non lesina sacrificio anche in fase di non possesso"

Anche la prova Pallare è stata superata dalla Vadese, a testimoniare la ritrovata forma della squadra guidata da Tony Saltarelli.

Tra i marcatori, domenica scorsa, c'è stato anche Lorenzo Ferro, protagonista della mediana azzurrogranata, pronto a raccontare anche l'evoluzione che ha vissuto rispetto all'ultima stagione.

"Vadese fuori dal guado? Questo è un campionato che non ti permette di abbassare la guardia, però è evidente un ritorno a determinati standard di prestazione dopo il recupero dei tanti giocatori infortunati.

Del resto il girone B ha alzato il proprio livello in maniera marcata: è davvero difficile, infatti, trovare squadre poco organizzate e perdere punti per strada può essere non così raro".

Sul fronte personale il campionato 2019/2020 sta regalando novità non da poco anche sotto il profilo tattico.

"Mister Saltarelli ha deciso di schierarmi nel ruolo di mezz'ala, dandomi più libertà di manovra anche in zona offensiva. Tutta la squadra però ha dei valori non indifferenti sotto l'aspetto tecnico, come conferma la nostra differenza reti. Nonostante i tanti gol realizzati, infatti, abbiamo subito solo otto gol, grazie soprattutto al grande lavoro che tutti i giocatori in campo svolgono in fase difensiva".