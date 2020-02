Giudice Sportivo, Prima Categoria A: stop per ben 12 giocatori

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

MANELLI MATTEO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 12/ 3/2020

DELVENTISETTE CESARE (BAIA ALASSIO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

SAJETTO THOMAS (CARLIN S BOYS)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

BREEUWER LUCA (PONTELUNGO 1949)

KOMONI ENDRIT (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARAFIOTI MANUEL (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

A fine gara, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOLINARI GIOVANNI (ALTARESE)

NARDULLI NICOLAS (BORGHETTO 1968)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

DOCI GENTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)

URUCI RIGERS (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVIERI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCAGLIONE MANUEL (AREA CALCIO ANDORA)

GAVACCIUTO ANDREA (AURORA CALCIO)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

COLLI LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PICCARDI CLAUDIO (ALTARESE)

ALBERTI DANIELE (AREA CALCIO ANDORA)

LI CAUSI GIUSEPPELORENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

CALVINI DAVIDE (CARLIN S BOYS)

SICHI NICO (CARLIN S BOYS)

CALVINI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

CANAPARO LUCA (OLIMPIA CARCARESE)

EZEUKWU DANIEL (OLIMPIA CARCARESE)

VASSALLO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

REMBADO STEFANO (SOCCER BORGHETTO)

SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GAGLIARDI CESARE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAROFIGLIO DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

MICHERO DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

MARAFIOTI MANUEL (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

SABA MATTEO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

CARMINATI DIEGO (LETIMBRO 1945)

BERTUZZO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)