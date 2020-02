Giudice Sportivo, Promozione. Raffica di sanzioni settimanali, tre giornate a Gerbasi, due a Tosques e Pellegrini

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

F.S. SESTRESE CALCIO 1919

Per aver, i propri sostenitori, fatto uso – ad inizio gara e ad inizio 2ºt. – di fuochi pirici e materiale esplodente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2020

GALLI GIANLUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

CURRI SALVATORE (DIANESE E GOLFO 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARISI GIUSEPPE (PRAESE 1945)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PALERMO DAVIDE (CELLE LIGURE)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMISA MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SALAS MENDOZA CARLOS ANDRES (PRAESE 1945)

A gioco fermo, tirava una violenta manata al volto di un avversario, senza conseguenze lesive.

GERBASI LORENZO (TAGGIA)

Con la palla non a distanza di gioco, scalciava un avversario con cui aveva avuto un diverbio poco prima, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAFFIERI FILIPPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

STRADINI MARCO (FORZA E CORAGGIO) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.)

MONTI SIMONE (LEVANTO CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.)

ROMANO JONATHAN (LEVANTO CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.)

TOSQUES MICHELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PELLEGRINI LORENZO (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RASO ANDREA (MARASSI 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VEJSELI IRFAN (BRAGNO)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAIA STEFANO (BRAGNO)

SARTI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

FALZONE DENIS (DIANESE E GOLFO 1923)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BRONDO FABIO (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

SANNI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

GRILLO DAVIDE (LOANESI S.FRANCESCO)

CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

FORTE ANDREA (PRAESE 1945)

CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

FEDERICI ALBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

TRUDU MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

LEONE ANGELO LUIGI (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

RROKAJ LORIS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENNATI GUIDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MARTINELLI LUCA (MAGRA AZZURRI)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

CAROZZA JACOPO (MARASSI 1965)

CAVALLINO LUCA (MARASSI 1965)

GHIGLIA SAMUELE (MARASSI 1965)

ROBOTTI GABRIELE (MARASSI 1965)

OTTOLINI ANDREA (SERRA RICCO 1971)

BOTTEGHIN FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)

EL ATIKI MOHAMMED (VALLESCRIVIA 2018)

MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)

SCALA SAMUELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCOPIETRO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAPARCONE MATTEO (CADIMARE CALCIO)

ORLANDO WALTER (CAMPOROSSO)

RICOTTA GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

IMPERATORE GIUSEPPE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

CARIDI ALESSANDRO (LEVANTO CALCIO)

ALAGONA MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)

ALARCON JOSE LUIS (LITTLE CLUB JAMES)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (LOANESI S.FRANCESCO)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

BERTONI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

POZZO OLMO FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

RONCONI THOMAS (VALDIVARA 5 TERRE)

CERONE LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

VANOLI LUCA (CELLE LIGURE)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIGNALE MICHELE (LEGINO 1910)

FURNARI MATTIA (LOANESI S.FRANCESCO)

DA RONCH FRANCESCO (MARASSI 1965)

SANGUINETI ANDREA (REAL FIESCHI)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

DENTICI MASSIMILIANO (VALLESCRIVIA 2018)

MASTROGIOVANNI ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)