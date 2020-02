Calcio, Cairese. Lunedì la terza serata del "Laboratorio Tecnico" con i tecnici Luca Bignami e Marco Mingardi

L’A.S.D. Cairese, in collaborazione con l’A.I.A.C. sezione di Savona, organizza per Lunedì 24 Febbraio alle ore 19:45 presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, il terzo incontro del “Laboratorio Tecnico” dal tema “Metodologie nell’attività di base… e non solo” tenuto dai mister Luca Bignami, allenatore UEFA B e coordinatore tecnico della rivista “Il nuovo calcio” e Marco Mingardi, allenatore UEFA B e coordinatore dell’area attività di base della rivista “Il nuovo calcio”.

Alla serata sono invitati a partecipare tutti gli allenatori e dirigenti dell’A.S.D. Cairese e delle squadre del comprensorio valbormidese.

Il costo della serata è di 10 euro a persona. Per info e/o prenotazioni rivolgersi a Matteo Giribone 3473092270 o Sergio Soldano 335260433