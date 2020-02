Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: due turni a En Nasery, stoppati anche Tavano, Caria e Testa

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 16/ 2/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EN NASERY MAROUANE (VILLANOVESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAVANO ALESSIO (CARLIN S BOYS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARIA MATTIA (ACADEMY ALBISSOLA F C)

TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARDHI ALFONC (ACADEMY ALBISSOLA F C)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

LIZZA PATRICK (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE MARE LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

KABA MOHAMED (SAN BARTOLOMEO CERVO)

SOLOMCHENKO DENYS (SAN BARTOLOMEO CERVO)

ANFOSSI DAVIDE (SANTO STEFANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

APICELLA NADER (ACADEMY ALBISSOLA F C)

FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

ZIRANO MIRKO (VILLANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIGLIO SIMONE (BORGIO VEREZZI)

OTTINA CHRISTIAN (BORGIO VEREZZI)

PASCARELLA DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

LAURA LUCA (CARLIN S BOYS)

POLLONI OMAR (RIVA LIGURE)

DIABY HAROUNA (SAN BARTOLOMEO CERVO)

FICARELLA GIACOMO (SANTO STEFANO)

GANDOLFI FABIO (SANTO STEFANO)

LUPU ROMAN (SANTO STEFANO)

OCHISOR MARIAN (SANTO STEFANO)

SORRENTINO SALVATORE (VILLANOVESE A.S.D.)