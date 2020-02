Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: tre giornate ad Attolini, due per Gualerzi, altri otto giocatori fermati per un turno

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 16/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLO IVO (MURIALDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOI RICCARDO (CALIZZANO 63)

PIANTELLI LUCA (PALLARE CALCIO)





CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUSCAGLIA MATTEO (CALIZZANO 63)

PERSANO GIACOMO (CALIZZANO 63)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

FERRARO FEDERICO (MURIALDO)

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)

ANDRIELLO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

BIGNOLI PIETRO (PALLARE CALCIO)

MAGLIANO ANDREA (PALLARE CALCIO)

QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GOTELLI SIMONE (SANTA CECILIA)

LASIO LUCA (SANTA CECILIA)

CIRIO FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)

CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (III INFR)

SOW MAMADOU YAYA (MURIALDO)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

TRIOLO DOMENICO (PLODIO 1997)

CESARI DAMIANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GAGLIARDO MICHELE (SASSELLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

USAI FABRIZIO (DEGO CALCIO)

AVELLINO MATTIA (MALLARE)

VALLECILLA BENAVID JULIO CESAR (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

SPRIANO MATTEO (MALLARE)

FRANCO MAURIZIO (MURIALDO)

MOMBRINI EDOARDO (NOLESE R.G. 1946 2001)

CAPIZZI DIEGO (PLODIO 1997)

SPADONI LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RAINERI DAVIDE (SASSELLO)

CERAOLO STEFANO (VADESE CALCIO 2018)