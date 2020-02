Junior Next Gen Italia a Loano e Finale Ligure

La Federazione Italiana Tennis indice ed organizza la 10ª edizione dello “Junior Next Gen Italia“, un circuito giovanile, con l’osservazione del proprio settore tecnico nazionale, che culminerà con il Master finale a Milano durante le Next Gen Atp Finals di novembre. Il Circuito prevede 4 tappe in ogni Macroarea. Le gare in programma sono Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 maschili e femminili.

Per la Liguria la manifestazione si svolgerà dal 22 Febbraio al 1 marzo 2020 presso il Tennis e Sport Educativo a Loano e Tennis Club Finale.