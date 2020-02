Calcio, Andora. Manuel Scaglione non si tira indietro: "Nessun alibi per un'annata sotto le aspettative"

E' davvero complicato dall'esterno poter farsi un'idea della stagione dell'Andora, visto il potenziale dell'organico e affiancandolo all'ultimo posto in classifica dei biancoblu in coabitazione con la Carlin's Boys.

Tutti gli addetti ai lavori avevano visto nella formazione ponentina una delle possibili pretendenti al titolo, ma iniziato il girone di ritorno, l'unico traguardo tangibile è quello della salvezza.

Chi non rinuncia a metterci la faccia è Manuel Scaglione che, a non onor del vero, già ad inizio campionato aveva percepito determinati rischi.

Manuel, nella prima intervista stagionale avevi sottolineato, nonostante la vittoria sul Pontelungo, il bisogno di un cambio di passo.

"Essere nel calcio da qualche anno ti fa subito capire quali possono essere le insidie. Evidentemente la rosa si è rivelata meno forte del previsto, sia parlando dei vecchi che dei giovani, ma tutti si stanno comunque impegnando per poter uscire da questa situazione. La realtà del momento bisogna guardarla negli occhi e agire di conseguenza".

Cosa può aver influito nel creare questa situazione?

"Per un calciatore è brutto non avere alibi, dato che la società e il gruppo sono sani: la responsabilità è solo di chi va in campo. Detto questo la situazione di difficoltà è legata esclusivamnete alla Prima Squadra, dato che il Settore Giovanile sta progredendo in maniera a dir poco convincente. Sette dei nostri ragazzi andranno al Genoa e i passi avanti compiuti non sono di poco conto".

Domani c'è l'Olimpia Carcarese.

"Già all'andata mi impressionarono e devo dire che fu la squadra che all'interno del girone di andata mi fece la miglior impressione. Ha un rendimento ondivago e dobbiamo augurarci - sorride Manuel - che non sia nella loro miglior giornata, dato che ha individualità davvero interessanti. Starà a noi però trovare le energie per rialzarci da questa situazione, ne abbiamo i mezzi, dato che non abbiamo mai subìto imbarcate, giocandocela davvero contro tutti".