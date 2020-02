Calcio, Millesimo. Il dna giallorosso non è cambiato. Nicolò Goso: "Portiamo avanti con orgoglio la mentalità di mister Edy Amendola"

Il quarto posto in classifica, da neopromossa, certifica quanto di buono il Millesimo è riuscito a costruire nel corso della propria stagione.

Dopo la tragica scomparsa di Edy Amendola, Simone Peirone e Nicolò Goso si dono però rimboccati le maniche, portando avanti insieme allo spogliatoio il pensiero del loro mentore.

Nicolò, siete reduci da un ottimo momento.

"Stiamo mantenendo fede a quelle che sono le nostre prerogative. Mister Amendola ha sempre perseguito la strada del bel gioco e del divertimento, guardando solo in seconda battuta al puro risultato. Dopo la sua scomparsa ci siamo guardati negli occhi all'interno dello spogliatoio e tutti insieme abbiamo voluto portare avanti la sua filosofia. Non credo sia un caso che dal martedì al venerdì ci siano venti giocatori ad allenarci".

Quarto posto in classifica: si guarda in alto o in basso?

"Ancora in basso e non lo diciamo come frase fatta. Questo è un campionato di raro equilibrio, dove anche le squadre in fondo, come ad oggi Andora e Carlin's Boys, hanno al loro interno valori non indifferenti. Bisogna guardare ad ogni domenica con grande concentrazione, potenzialmente ci vuole davvero un attimo a perdere numerose posizioni in classifica. La società comunque non ci mette addosso alcun tipo di pressione, ci sono tutte le prerogative per lavorare al meglio".

Domani il match con la Baia Alassio, un'altra squadra che ha chiara l'idea di proporre gioco.

"Andremo su un campo in sintetico e sicuramente si potrà disputare un certo tipo di partita. Anche loro hanno valori e giocatori d'alto profilo, sarà una gara aperta ad ogni risultato".