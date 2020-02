Calcio. Serie D, il cammino del Savona riparte da Bra. Barresi: "Campo insidioso, la squadra è pronta per giocare con vari moduli" (VIDEO)

Con mister Luciano De Paola squalificato dopo la quinta ammonizione rimediata domenca scorsa contro la Lucchese, è toccato al vice Simone Barresi presentare la sfida di domani tra Bra e Savona, un match importante in cui gli striscioni cercheranno di riscattare la sconfitta patita sette giorni fa al "Bacigalupo" con i toscani.

Le parole del tecnico biancoblù nella conferenza pre partita

Situazione infermeria sempre al limite per lo staff biancoblù, alle prese con un nuovo infortunio di Pertica, che non sarà convocato in vista della trasferta di domani. Ancora assente Padovan, mentre sarà del gruppo che partirà alla volta del Piemonte il centrocampista Kenneth Obodo.