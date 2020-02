Coronavirus: il mondo del calcio non corre rischi, rinviate ulteriori gare dalle Serie B agli Juniores Nazionali

A causa dell’allerta Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio, il Dipartimento Interregionale, in collegamento con le autorità preposte, al momento ha rinviato due gare di sua competenza, in programma nel fine settimana: si tratta di Mantova-Fanfulla, Fiorenzuola-Lentigione (Serie D) , Prato-Fiorenzuola, Vigor Carpaneto-Progresso e Fanfulla-Folgore Caratese (Juniores Nazionale Under 19).

In Serie C è arrivato invece lo stop per il match tra Piacenza e Sambenedettese, mentre in Serie B è stata rinviata Ascoli - Cremonese