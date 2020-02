Coronavirus: stretta del Governo sugli eventi sportivi, anche nelle zone con un singolo contagio

E' in corso in questi istanti la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, atta a descrivere le misure cautelari deliberate dal Consiglio dei Ministri per affrontare l'emergenza coronavirus.

Il decreto, per quanto concerne le attività sportive prevede la possibilità nelle zone colpite, anche da un solo contagio, di sospendere le manifestazioni.

Conte ha anticipato l'intenzione di sospendere globalmente, per la giornata di domani, le attività sportive nelle regioni di Lombardia e Veneto.

Ecco parte del decreto anticipato dalla redazione di Open

Art. 1

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.

b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.