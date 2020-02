Coronavirus. Il Ministro dello Sport Spadafora rassicura: "Faremo il necessario per la tutela degli sportivi e dei cittadini"

Anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in merito al picco di contagi da coronavirus che sta interessando il nord Italia.

Il ministro ha confermato i contatti con i presidenti delle varie federazioni, per monitorare con attenzione il calendario delle prossime competizioni, tenuto ovviamente conto delle località dove vengono svolti gli eventi

"In queste ore sto sentendo i vari presidenti di federazioni, credo sia opportuno per il mondo dello sport bisognerà fare un po' di attenzione rispetto alle competizioni delle prossime ore, senza allarmismo.

"Sono in stretto contatto col presidente del Coni Malagò, ma anche con i presidenti delle federazioni e col presidente del Consiglio. Monitoreremo di volta in volta insieme a chi ha la competenza anche da un punto di vista sanitario, faremo quello che è necessario per la tutela di tutti i cittadini"".