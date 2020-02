Calcio. Eccellenza: Albenga ok sul campo del Rivasamba: gli ingauni s'impongono 5-3

RIVASAMBA - ALBENGA 3-5 - 13' Di Salvatore; 23' Biancato; 45' Anselmo, 4'st Brondi, 8'st Costantini; 17'st Castagna; 33'st Busi, 39'st Fontana

45'st+4 Finisce qui: a Sestri Levante, Albenga batte Rivasamba 5-3.

45'st Saranno 4 i minuti di recupero prima del fischio finale.

41'st Rivasamba che spinge, Patrone salva un tiro insidioso che poteva rimettere in corsa per il pareggio i padroni di casa. Albenga in questo momento con qualche difficoltà di troppo.

39'st FONTANA, RIVASAMBA ANCORA A SEGNO! Rete del numero 9, distanze ulteriormente accorciate (3-5).

34'st Ammonito anche Brondi, numero 8 dell'Albenga.

33'st BUSI, GOL DEL RIVASAMBA: il numero 5 riduce di una lunghezza le distanze con gli avversari (2-5).

31'st Metalla in gol, ma in posizione di fuorigioco: rete annullata.

30'st Ultima sostituzione anche per l'Albenga: fuori Anselmo, dentro De Simone.

24'st Mister Lepore concede minuti anche a Metalla, a lasciare il campo è Castagna. Poco prima ultimo cambio per i padroni di casa: dentro Gianluca Righetti per Severi.

18'st Tre sostituzioni, una per i padroni di casa e due per gli ospiti: il Rivasamba manda in campo Sanguineti per Fontana, l'Albenga risponde con Figone e Grandoni per Marquez e Costantini.

17'st CASTAGNA, 5-1 ALBENGA: soluzione di potenza del numero 11, che anche grazie ad una deviazione trova il quinto gol ingauno.

16' Anselmo prima e Marquez poi sfiorano il quinto gol ospite, si salva la squadra di Del Nero.

14'st Biancato prova a scuotere i suoi, Patrone è attento e para a terra.

8'st COSTANTINI, POKER DELL'ALBENGA! È un destro dal limite dell'area tanto delicato quanto letale quello del numero 10 ospite, sfera che scavalca l'incolpevole Molinelli e finisce in rete.

6'st Primo cambio anche per l'Albenga: esce Dorno, entra Zola.

4'st BRONDI, 3-1 ALBENGA! Angolo di Costantini e zuccata vincente del numero 8 ingauno, terzo gol per gli uomini di Lepore.

3'st Molinelli subito chiamato in causa da Castagna, il numero 12 locale devia in corner con bravura.

1'st Riprende il gioco all'Andersen, ben tre novità di formazione nel Rivasamba: fuori Raffo (infortunatosi in occasione del secondo gol ospite, scontro fortuito con Anselmo), Porro e Vottero, dentro Molinelli, Martinelli e Marco Righetti. Stesso 11 del primo tempo per l'Albenga.

45'+3 Finisce il primo tempo: a Sestri Levante, Albenga avanti 2-1 sul Rivasamba all'intervallo.

45' ANSELMO, 2-1 ALBENGA! Spunto intelligente del numero 3 ingauno che legge in anticipo un lungo lancio di Costantini appoggiato da un difensore avversario verso il portiere Raffo: sul tocco del difensore arancionero si inserisce il giocatore dell'Albenga che supera così il portiere di casa proteso in uscita.

43' Castagna a botta sicura con un'incornata che sembrava vincente, Raffo battuto ma è provvidenziale Scarpino che salva sulla linea in acrobazia.

40' Costantini direttamente da un calcio piazzato nei pressi della linea laterale cerca la porta avversaria, allontana la difesa del Rivasamba.

38' Ammonito Porro, primo cartellino giallo per i locali.

37' Di Salvatore cerca la giocata personale, conclusione da dimenticare.

32' Marquez vicinissimo al gol su azione d'angolo, il suo colpo di testa termina a fil di palo probabilmente anche toccando il legno alla destra di Raffo.

30' Gara estremamente viva e divertente a Sestri Levante, fin qui occasioni da entrambe le parti che si susseguono.

29' Costa si libera al tiro dal limite dell'area, il suo sinistro non trova la porta.

28' Busi tenta la via del gol dai 30 metri, nessun problema per Patrone.

27' Gran giocata di Costantini che va al tiro, Raffo vola e salva ancora i suoi.

26' Rivasamba che tenta un'azione in velocità, pallone che termina lontano dal bersaglio.

24' La reazione dell'Albenga con Castagna, Raffo si oppone con bravura.

23' BIANCATO, 1-1 RIVASAMBA! Patrone si oppone alla punizione, ma sulla respinta si avventa il numero 11 di casa che firma il pareggio. Gara di nuovo in equilibrio

21' Ammonito anche Gargiulo, punizione dal limite dell'area ingauna per il Rivasamba.

18' Traversone insidioso di Severi, Patrone in tuffo blocca e sventa la minaccia.

15' Occasione Rivasamba con Fontana, la mira del numero 9 arancionero è però sballata.

13' DI SALVATORE, 1-0 ALBENGA! Conclusione da fuori che si infila nell'angolo alla destra di Raffo, ospiti in vantaggio.

12' Punizione di Costantini, battuta tesa e sfera che finisce a lato dopo una deviazione di Castagna che non è però riuscito a correggere verso la porta la traiettoria.

9' Severi ha una buona chance per sbloccare il risultato, il suo tiro finisce però sul fondo.

5' Ammonito Olivieri, primo cartellino giallo dell'incontro per il numero 6 ingauno.

4' Punizione da posizione defilata per i padroni di casa, Costa cerca direttamente la porta ma spedisce il pallone alto sopra la traversa.

1' Fischio d'inizio a Sestri Levante: Rivasamba in maglia arancionera con calzoncini e calzettoni neri, Albenga con il classico completo bianco con banda trasversale nera.