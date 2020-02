Calcio, Finale. La doppietta di Rocca fa vedere la luce ai giallorossi: "Grandissima partita di squadra, la compattezza del gruppo si sta rivelando la nostra arma in più"

Dieci punti nelle ultime quattro partite, con un pizzico di rammarico per il pareggio in pieno recupero contro l'Ospedaletti. Andrea Rocca stoppa subito però le dietrologie, scovando proprio in quel 3-3 contro gli orange, la molla per i tre successi di fila 8l'ultimo quello odierno sul Busalla)

"Ci sono stati tanti episodi sulla carta negativi che hanno ci hanno fatto rialzare la testa. Partiamo dalla sconfitta di Molassana, dove, dopo esserci guardati negli occhi, la squadra ha saputo trovare una nuova compattezza, passando poi proprio per il pareggio con l'Ospedaletti: aver subìto il pareggio nel recupero ci ha spinti ad alzare ulteriormente la soglia di attenzione.

La gara di oggi? E' stata una prova di squadra fantastica. Nel primo tempo abbiamo pressato con costanza una squadra che a livello tecnico rischia di stritolarti se le permetti di giocare. Nella ripresa invece, dopo il 2-0, ci siamo preoccupati di chiudere gli spazi, gestendo la seconda frazione con grande attenzione.

Ora però non dobbiamo assolutamente fermarci, il campionato resta equilibrato e la concorrenza è adir poco agguerrita. Guardiamo al nostro percorso, alle nostre qualità e unione d'intenti. Mister Buttu sta portando avanti un gran lavoro e tutto lo spogliatoio sta remando nella medesima direzione"