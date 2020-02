Calcio. Serie D, Giovannini torna al gol e il Savona festeggia: colpaccio esterno degli striscioni a Bra, biancoblù vittoriosi 1-0

BRA - SAVONA 0-1 (66' Giovannini)

E' FINITA! IL SAVONA ESPUGNA LO STADIO "BRAVI", BATTENDO PER 1-0 IL BRA. Decisiva la rete di Giovannini a metà ripresa, gli striscioni tornano al successo dopo due turni e si avvicinano nuovamente alla zona playoff

94' ammonito Stronati per simulazione, episodio molto dubbio in area giallorossa

92' David per Giovannini, ancora una sostituzione operata da Barresi

90' cinque minuti di recupero

87' ammonito Venneri, conquista una punizione dalla trequarti sinistra la squadra di casa

86' gran destro di Fossati dalla lunghissima distanza, costretto alla deviazione in corner Bonofiglio

84' brivido per gli striscioni, sinistro di Campagna che sfiora il palo alla destra di Vettorel dopo una deviazione di un difensore biancoblù

82' ci prova Marchisone dal limite, para senza problemi l'estremo difensore savonese

79' ammonito Vettorel per perdita di tempo, intanto entra in campo Fossati al posto di Amendola

70' sassata di Brancato su sponda di Spera, Vettorel è attento e respinge a mani unite

69' Marchisone per Cuoco, mister Daidola inserisce forze fresche

66' GIOVANNINI! IL VANTAGGIO DEL SAVONA! Preciso colpo di testa del numero sette ligure che termina nell'angolino più lontano alla destra di un immobile Bonofiglio. Striscioni avanti dopo dieci minuti giocati a ritmi ben più sostenuti rispetto al primo tempo. 0-1 al "Bravi"



65' PALO DI TISSONE! punizione calciata da Disabato, respinta corta di Bonofiglio e tap in del difensore biancoblù che si stampa sul montante della porta piemontese

62' in campo anche Rovido al posto di Siani, Stronati scala nel ruolo di punta centrale

58' Siani controlla bene la sfera prima di servire Giovannini, diagonale del giovane esterno biancoblù che si perde sul fondo per questione di centimetri. Cresciuta la squadra di De Paola in questi minuti

56' altra buona trama offensiva del Savona, ma manca la precisione nell'ultimo passaggio (Venneri in questo caso) per cercare di impensierire seriamente la porta piemontese

54' uscita a vuoto di Bonofiglio sul traversone dalla destra di Obodo, ma Stronati non riesce ad impattare la sfera da posizione troppo defilata

52' punizione di Disabato sul secondo palo, dove Obodo non trova la deviazione vincente da pochi passi. Sfuma una buona chance per gli striscioni

47' Casolla ad un passo dal vantaggio, girata di prima intenzione del centravanti giallorosso e sfera alta di un soffio

46' Brignone per Dinane, primo cambio ordinato dalla panchina savonese durante l'intervallo

SECONDO TEMPO

Alla pausa è ancora 0-0 tra Bra e Savona, tra poco il racconto della ripresa

45' un minuto di recupero

39' suggerimento di Siani per Disabato, che cincischia troppo con il pallone tra i piedi perdendo l'attimo per calciare dal limite dell'area

30' quarto angolo a favore dei piemontesi, allontana di testa Tissone

28' partita a sprazzi in questi primi ventotto minuti, Bra pericoloso sui calci piazzati, mentre il Savona non riesce a esprimere un gioco fluido e ordinato, affidandosi spesso ai guizzi dei singoli

21' Campagna cerca di sorprendere Vettorel, ma il tentativo del numero venti giallorosso termina alto sopra la traversa della porta ligure

19' va proprio Capellupo con il destro, sfera ribattuta dalla barriera savonese e pericolo scampato

18' punizione dal limite a favore dei giallorossi, posizione interessante per Casolla e Capellupo

17' giallo per Dinane, errore in impostazione del terzino biancoblù costretto poi al fallo per evitare la ripartenza di Spera

12' Stronati ci prova dalla lunga distanza, conclusione deviata con il corpo da Rossi e pallone tra le braccia di Bonofiglio

9' passa subito al 4-3-3 De Paola, con Giovannini-Siani-Stronati tridente d'attacco

5' pericolosissimo il Bra sugli sviluppi del corner battuto da Capellupo, mischia furibonda nei pressi dell'area piccola con Vettorel che riesce ad allontanare la sfera con i pugni

3' modulo 3-5-2 sia per Daidola, sia per Barresi, tra le file liguri in campo Obodo dal primo minuto

1' inizia la gara! Bra in completo scuro, Savona in maglia biancoblù (finalmente dopo tanto tempo) e calzoncini bianchi

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Attilio Bravi", dove tra pochi minuti scenderanno in campo Bra e Savona, gara valevole per l'ottava giornata di ritorno del girone A di Serie D.

Formazioni

BRA (3-5-2): Bonofiglio; Olivero, Rossi, Brancato; Spera, Corticchia, Capellupo, Cuoco, Ciccone; Campagna, Casolla. A disposizione: Novallet, Kharoubi, Tuzza, Tabone, Magnaldi, Masina, Reale, Ghidinelli, Marchisone. Allenatore: Daidola

SAVONA (3-5-2): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi; Giovannini, Amendola, Obodo, Disabato, Dinane; Siani, Stronati. A disposizione: Guadagnin, Brignone, Balla, David, Fossati, Lazzaretti, Albani, Rovido, Kacellari. Allenatore: Barresi (De Paola squalificato)

Arbitro : Virgilio di Agrigento