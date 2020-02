Calcio. Vado-Prato, in palio punti promozione e salvezza: rossoblù a caccia dell'impresa contro la vice capolista del girone

Obiettivi diametralmente opposti, ma la sfida in programma al "Chittolina" alle 14.30 tra Vado e Prato sembra non essere dall'esito così scontato.

Da un lato le ambizioni dell'undici gialloblù allenato da Vincenzo Esposito, dall'altro la rincorsa salvezza di una squadra, quella di Tarabotto, spesso in grado di sorprendere e superare avversari di caratura tecnica superiore (esempi lampanti i successi interni contro Savona e Sanremese).

Toscani attesi in riviera con il solito 3-4-3 guidato dai vari Tomi, Fanucchi e Fofana, mentre in casa rossoblù resta viva l'ipotesi 4-3-3, modulo disegnato domenica scorsa nella vittoriosa trasferta di Fossano, con Piacentini e Bruschi a supporto di Varela. Tornano a disposione Gallo e Castaldo dopo il turno di squalifica (si rivedrà in panchina anche Luca Tarabotto, fermo da due giornate in seguito all'espulsione rimediata a Savona), mentre resta ai box il giovane Piu, alle prese con un problema muscolare.

Squadre in campo alle 14.30, livescore su Svsport.it