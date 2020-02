Ordinanza Coronavirus, Finale: sospesi gli allenamenti di Scuola Calcio e Settore Giovanile

La società FBC Finale comunica che, in attesa di ulteriori specifiche da parte dell'amministrazione comunale, recepita in tal senso l'ordinanza regionale emessa nella serata di ieri per le "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono da considerarsi sospese fino ad ulteriori aggiornamenti le attività settimanali della Scuola Calcio e del Settore Giovanile.