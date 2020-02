Coronavirus: Albissola Marina chiude tutti gli impianti sportivi, sospende il mercato settimanale e adotta misure rigide per la casa di riposo comunale

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus il Comune di Albissola Marina ha emanato un'ordinanza particolarmente rigida. Chiusura fino alle ore 0:00 del primo marzo delle strutture sportive pubbliche e private compresi i centri benessere; sospensione delle licenze di pubblico spettacolo e sospensione del Mercato settimanale di martedì 25 febbraio.

Norme specifiche anche per quanto riguarda la Casa di Riposo Comunale: interdizione dell'accesso alla RP di tutti i cittadini che provengono dalle "Zone Rosse (o focolaio), così come individuate dal Ministero della Salute, dalla Protezione civile e dalle Regioni interessate; divieto di accesso alla RP di tutte le persone che manifestano sintomi simil-influenzali quali ad esempio febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, congiuntivite (anche uno solo dei sintomi descritti); sospensione delle visite dei familiari degli ospiti. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dalla Direzione della struttura, solo in caso di particolari necessità, per un solo Familiare per ospite con l'obbligo di seguire un apposito protocollo sanitario; Le attività di animazione e socializzazione organizzate all'interno della struttura potrebbero subire variazioni e sospensioni per proteggere gli ospiti.

"A seguito dell’ordinanza regionale emanata ieri dalla Regione Liguria sulla emergenza da cosidetto 'Coronavirus', oggi l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di indire una riunione operativa con i soggetti e le realtà maggiormente coinvolte dall’applicazione del provvedimento anche per meglio chiarire alcuni aspetti interpretativi, senza creare inutili allarmismi, ma cercando di rendere realmente efficaci e coerenti le misure da adottare - spiega Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina, sulle misure relative all'emergenza Coronavirus - Erano presenti i medici di base, i pediatri, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro, la Protezione Civile, i farmacisti, la direzione didattica del Comprensivo delle Albissole, il rappresentante del Gestore dei Servizi della Casa di Riposo ed i rappresentanti delle strutture scolastiche comunali e private".

"Abbiamo recepito alcune osservazioni e condiviso le modalità operative per affrontare l’emergenza che sono state esplicate nell’ordinanza sindacale sottoriportata - ha proseguito Nasuti - Sono consapevole che queste misure avranno ripercussioni sulla vita quotidiani di tutti noi, penso in primis ai gestori delle attività coinvolte, ma ritengo, da buon padre di famiglia prima che da sindaco, che fosse opportuno dare prescrizioni chiare ed univoche alla cittadinanza".