Coronavirus. Il Ministro Spadafora apre alle gare a porte chiuse

Alcuni eventi sportivi potranno disputarsi a porte chiuse.

E' questa la novità emersa in serata dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Il blocco per la maggior parte delle competizioni permane, ma il Ministro ha confermato la possibilità di far svolgere determinate manifestazioni senza pubblico.

La decisione dovrebbe interessare soprattutto le partite dei massimi campionati professionistici.

"Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse".