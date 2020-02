L'Olimpia Carcarese gioca d'anticipo e non appena emessa l'ordinanza da parte della Regione Liguria, seppur non vincolante per le manifestazioni non pubbliche, ha deciso di annullare ogni tipo di attività nel corso della settimana.

"Corrent" chiuso quindi, come conferma la pagina Facebook del club, anche per gli allenamenti della Prima Squadra e del Settore Giovanile