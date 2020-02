Il comunicato:

La Polisportiva Quiliano ginnastica per tutelare la salute dei propri iscritti decide di sospendere per tutta la settimana i corsi delle bambine più piccole e degli adulti over 60, ci sembra giusto in questo momento di incertezza e di confusione non correre nessun tipo di rischio in attesa di capire quali saranno le decisioni prese in futuro