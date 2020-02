Calcio. Dall'Eccellenza alla Seconda Categoria è l'anno dei duelli, con qualche eccezione e con poche savonesi

Con il girone di andata ormai abbondantemente alle spalle, risulta ormai evidente come nei campionati dilettantistici della nostra provincia la questione primo posto sia nella maggior parte dei casi una corsa a due.

Partendo dall'Eccellenza, la mini crisi dell'Albenga che ha portato all'esonero di mister Solari e all'ingaggio di mister Lepore è bastata a far scappare le corazzate Sestri Levante e Imperia. Salvo ribaltoni che avrebbero del clamoroso, saranno genovesi e ponentini a giocarsela per la vittoria finale. Per l'Albenga, resta accesa ancora una fiammella, perlomeno per l'aggancio alla zona play off, visto che pare abbastanza improbabile che gli ingauni riescano a mettersi dietro entrambe le squadre nelle rimanenti gare da disputare.

Situazione analoga in Promozione. Il sorprendente Varazze di mister Calcagno ha tenuto per larghi tratti della stagione il passo con le corazzate Sestrese e Taggia. Nelle ultime settimane, tuttavia, i neroazzurri hanno fatto registrare una brusca frenata, che li ha portati a meno undici dalla vetta. Nelle restanti gare, l'obiettivo sarà quello di mantenere il terzo posto.

Nel girone "A" di Prima Categoria, la situazione sembra meno netta classifica alla mano. Quello che emerge è che le prime due della classe sono le uniche due squadre a non aver mai fatto mistero di voler ambire al salto di categoria. Le altre, un po' perché neopromosse un po' perché forse non si aspettavano un campionato così equilibrato e in cui avrebbero potuto fare così tanti punti, non hanno mai sbandierato ambizioni da primato e questo potrebbe farle inconsciamente rilassare a salvezza ottenuta. Lo Speranza, ad esempio, giunto a pochi passi dalla prima posizione, ora sta perdendo quota domenica dopo domenica. Solo l'Aurora sembra in grado di poter insidiare la coppia Soccer Borghetto – Pontelungo.

Il girone "B" di Seconda Categoria vede, dopo le vittorie di domenica di Vadese e Mallare, un distacco di ben nove lunghezze tra la coppia di testa e la più diretta inseguitrice, il Dego a quota 25. Una situazione di equilibrio che potrebbe portare a uno spareggio finale tra le due pretendenti. Situazione non nuova in questo torneo. Nella storia recente, Sassello e Carcarese Calcio (stagione 2016/2017) e Plodio e Millesimo (stagione 2017/2018) avevano dovuto incrociare i tacchetti al termine della regular season per capire chi sarebbe stato il vincitore del campionato.

Nel girone "A" di Seconda Categoria la sfida sembra essere tra l'Argentina di Daddi e il Cervo di Sorrentino. Ma attenzione all'Oneglia calcio, squadra che in estate era da tutti considerata come una delle più accreditate alla vittoria finale. Anche qui – come in Promozione e in Eccellenza – le squadre savonesi sono estromesse dalla lotta per il vertice, come già fatto notare dal nostro giornale alcune settimane fa.