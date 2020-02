Calcio, Eccellenza. La Genova Calcio smentisce i contatti con mister Di Latte

Arriva in tempo record la smentita, da parte della Genova Calcio , di un possibile cambio in panchina che avrebbe visto mister Marco Corrado essere sostituito da Amedeo Di Latte.

Non abbiamo DECISO di sostituire nessuno. MARCO Corrado è l'allenatore della nostra prima squadra infatti svolgerà i regolari allenamenti programmati. Quando mancano i risultati si fanno tutte le valutazioni possibili, ma non abbiamo esonerato nessuno. Sono veramente indispettito perché credo che prima di fare uscire certe notizie andrebbero verificare e non mi pare che nessuno della Genova Calcio si sia mai sottratto alle domande della Stampa