Calcio, Promozione. Un pareggio amaro per il Ceriale, Francesco Bellinghieri: "Avrei firmato per un pareggio, ma vista la sfida avremmo meritato qualcosa in più"

Il Ceriale conquista un ottimo punto in ottica salvezza, contro il quotato Varazze. Per la squadra di mister Biolzi un risultato pieno non sarebbe certo stato un crimine, ma alla rete di Setti nel primo tempo, ha risposto Guerrieri dagli 11 metri negli ultimi minuti del match. A commentare la sfida è lo storico capitano biancoazzurro, Francesco Bellinghieri:

“Abbiamo interpretato la gara molto bene, soprattutto nella prima frazione. Siamo riusciti a ricreato quello preparato in settimana e per questo non possiamo che essere che soddisfatti. E’ stato un match giocato a viso aperto da entrambe le squadre, tanti sono stati gli assenti da entrambi i lati e nonostante i numerosi cartellini sventolati ritengo che la gara sia stata corretta, a differenza di come potrebbe sembrare da fuori. Quando affronti una squadra terza in classifica e che sta facendo grandi cose, firmeresti ad occhi chiusi per il pareggio, ma vista la partita forse avremmo meritato anche qualcosa in più.”

Un weekend che con molta probabilità vedrà i dilettanti ai box: “Non giocare domenica potrebbe essere per noi una cosa positiva” – prosegue il centrocampista classe 1983 – “Abbiamo numerosi giocatori acciaccati e questo periodo può essere prezioso per i loro recuperi. Dal punto di vista personale sono consapevole che l’età avanza e penso anche sia giusto dare spazio ai più giovani. Penso comunque che quando chiamato in causa riesco sempre a dare il mio contributo e per questo non posso che essere che felice.”