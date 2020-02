L'ASD Millesimo comunica che gli impianti sportivi rimarranno regolarmente aperti

Per quanto riguarda la possibilità di far sostenere gli allenamenti alle proprie leve giovanili, le società hanno margine di manovra al momento in attesa degli sviluppi della questione del Coronavirus. Il Millesimo, attraverso una nota sui suoi profili social, fa sapere che gli impianti rimarranno regolarmente aperti:

A puro titolo informativo, l'Asd Millesimo Calcio comunica che, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, il campo sportivo rimarrà regolarmente aperto anche questa settimana per gli allenamenti dei nostri atleti, dal momento che l'ordinanza non vieta lo svolgimento di attività sportive.