Volley, Serie B. Coach Marco Oddera crede nella salvezza del suo Carcare: "Voglio una squadra che lotti e che esca dalla palestra a testa alta"

Con 11 punti in classifica, l'Acqua Calizzano Carcare occupa il terzultimo posto in classifica. Per provare a dare una svolta, il sodalizio valligiano ha salutato coach Luca Mantoan e ha puntato su Marco Oddera. "Ho trovato una squadra viva – commenta il nuovo allenatore – che però ha bisogno di fare qualche risultato per migliorare il morale e giocare più libera di testa".

Oddera, dopo l'esperienza di Voltri in Serie B - dove aveva lasciato la squadra a febbraio seconda in classifica e dove era stato sostituito dallo stesso Luca Mantoan – non ci ha pensato due volte ad accettare la panchina del Carcare nonostante la situazione complicata: "Ho accettato questa sfida per due motivi – racconta – in primis perché io sono della Val Bormida e quindi mi fa piacere poter dare una mano a un sodalizio dei posti in cui sono nato e vivo, tra l'altro Carcare è la seconda squadra che ho allenato, e in secondo luogo perché conosco bene il gruppo storico di giocatrici. Non ho paura a mettermi in gioco".

La sconfitta alla prima gara contro il Bra dopo appena tre allenamenti non ha scalfito la determinazione del coach: "L'obiettivo è vedere una squadra con la cattiveria sportiva che l'ha sempre contraddistinta. Una squadra che in difesa lotta e che possa sempre uscire dalla palestra a testa alta e rendere orgoglioso il proprio pubblico".

La situazione di stallo dovuta alle note vicende relative al Coronavirus consentirà a Oddera di poter lavorare sulla testa della squadra con più calma in vista del rush finale. "Ci sono ancora ventisette punti: ciò significa che la salvezza è ancora ampiamente alla portata".