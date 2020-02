Equitazione: la Polisportiva del Finale si arricchisce con Le Perle Nere di Giuele

La Polisportiva del Finale A.S.D. è lieta di annunciare l’ingresso di un nuovo settore nella sua grande famiglia: Le Perle Nere di Giuele.

Giulia Granaiola, Presidente e fondatrice dell’Associazione ci racconta come sono nate Le Perle Nere di Giuele, la loro mission e dove svolgono la propria attività.

“Le Perle Nere di Giuele è una A.S.D. nata nel 2010 al fine di promuovere l’equitazione ed il volteggio nel nostro territorio; il nostro obiettivo è naturalmente quello di formare degli atleti ma soprattutto grazie all’aiuto dei nostri amici cavalli quello di formare delle persone, equipaggiandole di quelle virtù utili per la loro vita, quali lealtà, spirito di squadra e amore per l’animale col quale si allenano”.

“L’Associazione svolge la propria attività sia presso l’azienda Società Agricola Calvisio presso la quale lavora coi propri cavalli, sia presso Il Villaggio di Giuele, struttura ricettiva che ci mette a disposizione gli spazi per gli allenamenti a terra del volteggio”, prosegue Giulia.

Quali sono le principali attività promosse dalla vostra Associazione?

“Quella del volteggio equestre è l’attività prevalente de Le Perle Nere”, ci spiega Giulia, “la disciplina del volteggio, che purtroppo non è molto diffusa nella nostra Regione, consiste nello svolgimento di figure di ginnastica artistica sopra al cavallo che procede alle andature del passo o del galoppo. Le gare prevedono l’esecuzione sia di esercizi obbligatori, sia di un programma libero, dove vengono messe in evidenza le capacità ginniche e di interpretazione dell’atleta. Un’altra attività che portiamo avanti è l’equitazione svolta a carattere ludico; le specialità da noi praticate sono le gimkane e l’avviamento al dressage per i più esperti”.

Quali risultati ha raggiunto la vostra Associazione?

“Negli ultimi anni i nostri volteggiatori hanno raggiunto buoni risultati ottenendo ottime posizioni ai Campionati Italiani tra cui un primo posto nella categoria D a squadre per due anni consecutivi e hanno iniziato a partecipare a gare internazionali spostandosi anche all’estero. Per quanto riguarda invece l’equitazione svolta a carattere ludico i nostri allievi durante l’anno partecipano a gare di interesse regionale e nazionale: tra queste ultime menzioniamo le Ponyadi ed il Trofeo Coppa Italia”, ci dice Giulia.

Come strutturate la vostra proposta e a chi vi rivolgete?

“Come A.S.D. Le Perle Nere di Giuele organizziamo lezioni singole di equitazione, pacchetti mensili e corsi di volteggio”, ci risponde Giulia. “Le attività sono principalmente indirizzate a bambini e ragazzi e sono suddivisi per fasce di età e livello. I corsi mensili di equitazione vengono proposti con cadenza, settimanale o bisettimanale, a scelta e le lezioni sono collettive. Invece, per quel che riguarda i corsi di volteggio li diversifichiamo proponendo:

- il corso Baby, per i bambini dai 5 ai 7 anni, con un solo allenamento settimanale;

- il corso Base con due incontri settimanali, uno di ginnastica e uno di volteggio a cavallo;

- il corso Avanzato per gli agonisti con tre incontri a settimana, una volta ginnastica e due volte volteggio”.

Infine a Giulia, che ci trasmette davvero grande passione nel parlare delle sue Perle Nere, abbiamo chiesto di raccontare in breve quali sono i tecnici che allenano i bambini ed i ragazzi di questa Associazione:

“Principalmente siamo in tre ad occuparci di allenare gli atleti dell’A.S.D.: ioche sonoPresidente dell’Associazione e Tecnico Federale di 2° livello di Volteggio e Istruttore di Base”, Ilaria Magnani, operatrice di attività ludica Fise che si occupa delle lezioni di equitazione e del corso baby di volteggio, Simonetta Balestrini insegnante di ginnastica, che una volta a settimana allena i volteggiatori dell’Associazione. I progetti che insieme ad Ilaria e Simonetta porto avanti nascono dal mio profondo amore per i cavalli, dalla passione per il volteggio ed il dressage. Ilaria, oltre ad insegnare, prosegue la sua carriera agonistica nel volteggio, portando a casa ottimi risultati, tra cui la medaglia di bronzo in categoria 1* Senior ai Campionati Italiani 2019; Simonetta Balestrini si è ulteriormente messa in gioco in questo progetto costruendo una ginnastica specifica per gli atleti de Le Perle Nere che, dovendo compiere esercizi su una base in movimento e non statica, hanno esigenze specifiche di allenamento”.

Concludiamo questo racconto con un pensiero di Stefano Schiappapietra, Presidente della Polisportiva del Finale che ci dice: “È una grande soddisfazione per tutta la Polisportiva poter festeggiare l’ingresso di un nuovo settore, che tratta una disciplina, forse poco conosciuta, ma di elevata qualità, che dimostra come a Finale Ligure lo sport, e soprattutto lo sport giovanile, siano parte importante e fondamentale nel territorio. Abbiamo accolto con piacere la richiesta di Giulia perché Le Perle Nere di Giuele, oltre ad aver ottenuto importanti risultati, condividono gli obiettivi ed i valori che la nostra Polisportiva porta avanti da oltre 20 anni”.