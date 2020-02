Calcio, Promozione: sono 22 i giocatori fermi per almeno una giornata all'interno dei due gironi

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 2/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 3/2020

CALCAGNO LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2020

COSTAMAGNA DAVIDE (DIANESE E GOLFO 1923)

A fine gara teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del ddg e di un assistente.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

DAGNINO ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993) (Infrazione rilevata da parte di un A.A.).

SQUALIFICA

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REPETTI MASSIMO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

BASTIANELLI CLODIO (CANALETTO SEPOR)

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAGNINO ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARETTO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO) (Infrazione rilevata da un A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SETTI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CRAVIOTTO FILIPPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

A fine gara, si arrampicava sulla recinzione, tentando di superarla per raggiungere i sostenitori della squadra avversaria.

SCARANTINO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

A fine gara rivolgeva ad un AA espressioni irriguardose ed ingiuriose,accompagnate da una blasfema (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

FORTE ANDREA (PRAESE 1945)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

FEDERICI ALBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI BIASE NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RAIOLA STEFANO (CELLE LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ANDREONI GIOVANNI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GIUSIO SIMONE (BRAGNO)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

ORLANDO WALTER (CAMPOROSSO)

BERTAGNA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

BALBO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DOMINICI ENRICO (DIANESE E GOLFO 1923)

BERTOCCHI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

PEZZI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (LOANESI S.FRANCESCO)

MATAROZZO MATTEO (SERRA RICCO 1971)

RONCONI THOMAS (VALDIVARA 5 TERRE)

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)

TROTTI CRISTIAN (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUNGHI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

DI LAURO MARCO VINICIUS (DIANESE E GOLFO 1923)

BENINATI GABRIELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RINALDI ANDREA (LEGINO 1910)

DA RONCH FRANCESCO (MARASSI 1965)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

SANGUINETI ANDREA (REAL FIESCHI)

CRISCUOLO DANILO (SAMMARGHERITESE 1903)

DAPELO MATTEO (SAMMARGHERITESE 1903)

ZANOVELLO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

SALMASO ANDREA (TAGGIA)

LALA DARLI (VALDIVARA 5 TERRE)

RUBERTO COSIMO (VALDIVARA 5 TERRE)

GAGLIARDI ALESSIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GIUSTO GIACOMO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROTOLO CARMELO KEVIN (CAMPOROSSO)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (CANALETTO SEPOR)

ANTONELLI MIRKO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUTULI CLAUDIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MEDA MATTIA (DIANESE E GOLFO 1923)

CAPASSO ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

ORLANDI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

MOSTO FEDERICO (REAL FIESCHI)