Coronavirus. Oggi il comunicato con le disposizioni per i recuperi, mentre i tesserati si chiedono quando potranno tornare in campo

Verranno comunicate nel canonico comunicato del giovedì pomeriggio le prime modalità di recupero delle gare rinviate domenica scorsa dopo l'inizio dell'emergenza Coronavirus.

Dall'Eccellenza alla Terza Categoria, passando per Coppa Italia e Coppa Liguria, dovrebbero essere disegnati i confini dentro i quali verranno disputati gli incontri non disputati negli ultimi 4 giorni.

Per capire quando si tornerà in campo bisognerà però attendere le disposizioni nazionali, regionali e addirittura comunali. In questi giorni, infatti, alcune squadre hanno avuto la possibilità di allenarsi, mentre altre, causa chiusura degli impianti da parte di determinate amministratori, hanno completamente interrotto l'attività.

Stando alle dichiarazioni del Governatore Toti, si capirà nel week end quale tipo di norme, più o meno restrittive (anche a seconda dell'evoluzione del livello di contagio) verranno adottate.