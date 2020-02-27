 / Calcio

Calcio | 27 febbraio 2020, 18:16

Giudice Sportivo, Eccellenza: tra i ponentini appiedati Sancinito, Piana, Moretti e Odasso

Giudice Sportivo, Eccellenza: tra i ponentini appiedati Sancinito, Piana, Moretti e Odasso

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 23/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANA MATTEO (CAIRESE)  

GIACOPETTI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)  

MORETTI FABIO (CAIRESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)  

KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)  

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)      

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB LIBERI)  

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB LIBERI)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)  

GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MASSA RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

 

AMMONIZIONE (VIII INFR)

OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)  

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)      

 

AMMONIZIONE (VII INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)  

MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)  

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

 

AMMONIZIONE (VI INFR)

GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)  

DELNERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

 

AMMONIZIONE (III INFR)

BRONDI FILIPPO MARIA (ALBENGA 1928)  

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

FAEDO STEFANO (FINALE)  

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)  

BARACCO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

DANIO ALESSANDRO (PIETRA LIGURE 1956)  

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)  

GARIBALDI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

ADORNATO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)  

BIANCATO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

IELLI CHRISTIAN (ANGELO BAIARDO)  

PARODI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Загрузка...
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium