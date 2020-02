Giudice Sportivo, Prima Categoria A: quattro turni a Li Causi, altri nove giocatori fermi per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2020

FACCHINETTI ALFREDO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PANUCCIO MARCELLO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARO ENRICO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LI CAUSI GIUSEPPE LORENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

A palla lontana, prendeva la rincorsa per colpire un avversario con un pugno sul volto, mentre costui gli dava le spalle, lasciandolo a terra; pur non riportando conseguenze lesive, la percossa subìta richiedeva l'intervento dello staff medico (sanzione aggravata per la dinamica del gesto che ha denotato proditorietà).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GILARDONI DANIELE (LETIMBRO 1945)

CERVETTO RICCARDO (OLIMPIA CARCARESE)

ALAZA GOUNI MAROUF (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARIBIZZO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAMPAGNANI ALESSIO (CARLIN S BOYS)

VERARDO LORIS (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

LI CAUSI GIUSEPPELORENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

CALVINI DAVIDE (CARLIN S BOYS)

SAVIOZZI ENRICO (MILLESIMO CALCIO)

MONTE CLAUDIO (PONTELUNGO 1949)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LAI DANIELE (ALTARESE)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

COLLI LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRIZIO GIORGIO (CARLIN S BOYS)

ARENA LUIGI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

PALLADINO ALESSANDRO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

VITTORI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)

MANGONE ANDREA (AREA CALCIO ANDORA)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

PAMPARARO ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

TESTA LUCA (BORGHETTO 1968)

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)

CARMINATI DIEGO (LETIMBRO 1945)

DELBUONO LORENZO (LETIMBRO 1945)

SPOZIO MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)

MONTELEONE ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCHI ALESSIO (LETIMBRO 1945)

BAGNASCO ALEX (OLIMPIA CARCARESE)

CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)