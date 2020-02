Calcio, Delegazione di Imperia: il programma dei recuperi dalla Seconda Categoria ai Primi Calci

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA IMPERIA

Il campionato in epigrafe come stabilito dal Comitato Regionale Liguria, osserverà un turno di sosta nelle giornate di Domenica 01 e 08 Marzo 2020 e riprendera Domenica 15 Marzo 2020 con le gare della 4°giornata del girone di ritorno e terminerà Domenica 10 Maggio 2020 593

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17 IMPERIA

Il campionato in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Domenica 01 Marzo 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Domenica 22 Marzo 2020

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 IMPERIA

Il campionato in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Domenica 01 Marzo 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Mercoledì 18 Marzo 2020

TORNEO ESORDIENTI A 9 (2007/2008) IMPERIA

Il torneo in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Sabato 29 Febbraio 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Mercoledì 08 Aprile 2020 e verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale giorno.

TORNEO PULCINI A 7 (2009/2010) IMPERIA

Il torneo in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Domenica 01 Marzo 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Mercoledì 01 Aprile 2020 e verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale giorno.

TORNEO PRIMI CALCI A 7 (2011) IMPERIA

Il torneo in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Domenica 01 Marzo 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Giovedì 02 Aprile 2020 e verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale giorno.

TORNEO PRIMI CALCI A 5 (2011) IMPERIA

Il torneo in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Sabato 29 Febbraio 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Giovedì 09 Aprile 2020 e verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale giorno.

TORNEO PRIMI CALCI A 5 (2012) IMPERIA

Il torneo in epigrafe, osserverà un turno di sosta nella giornata di Sabato 29 Febbraio 2020 in base all’ordinanza n°1/2020 del 23/02/2020 della Regione Liguria. Le gare inizialmente programmate in tale data saranno recuperate in data Mercoledì 15 Aprile 2020 e verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale giorno.