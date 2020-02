Calcio, Quiliano&Valleggia. Stasera parte il serale di Amici, Jacopo Ottonello duetterà con Alessandra Amoroso

E' pronto per il serale di Amici, Jacopo Ottonello, il cantante savonese e giocatore del Quiliano&Valleggia, non prima però della sorpresa giunta oggi, del duetto con Alessandra Amoroso in diretta durante la puntata del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

"Sino ad un mese fa duettavo con mia nonna in casa, duetterò con Alessandra Amoroso, permettete che sono un po' scosso, ovviamente in positivo" la reazione di Jacopo.

Jacopo, 20 anni, con la chitarra e la sua voce aveva conquistato lo scorso novembre i professori di canto Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli aggiudicandosi così un banco per l'edizione 2019-2020 del programma condotto da Maria De Filippi.

Il giovane cantante savonese, che ha studiato alle scuole medie Pertini di Savona ed è iscritto al conservatorio, è anche un calciatore: di proprietà del Savona Calcio, giocava come attaccante infatti nel Quiliano&Valleggia allenato da mister Ferraro. Prima del sogno chiamato Amici.