Calcio, Rappresentativa Under 19: il cerchio si stringe, l'amichevole con il Genoa rivelerà buona parte della rosa che parteciperà al Torneo delle Regioni

Arriveranno da tutta la Liguria, il prossimo 3 marzo, i giocatori selezionati per la Rappresentativa Under 19.

La selezione di mister Corradi disputerà un match amichevole con la formazione Under 18 del Genoa. Da sottolineare la multiterritorialità delle convocazioni, a testimoniare come la rosa prescelta, verosimilmente, subirà poche variazioni per il prossimo Torneo delle Regioni.

Alassio Football Club

Capello Pietro

Arenzano Football Club

Pirozzi Jordi

Athletic Club Liberi

Cicirello Matteo – Zazzeri Matteo

Busalla Calcio

Moretti Tommaso

Cairese

Colombo Emanuele – Gambetta Tiziano

Campomorone Sant’Olcese

Scaccianoce Daniele

Canaletto Sepor

Marte Rosario Nicola

Dianese e Golfo 1923

Meda Mattia

Football Genova Calcio

Calvi Samuele

Forza e Coraggio

Natale Ilario

Imperia

Minasso Pietro

Ospedaletti Calcio

Cambiaso Simone

Pietra Ligure 1956

Berruti Daniel – Castiglione Davide

Praese 1945

Forte Andrea

Rivasamba H.C.A.

Biancato Matteo – Scarpino Samuele

Taggia

Salmaso Andrea

Ventimigliacalcio

Peirano Loris

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Dirigente Responsabile Rappresentative: Orcino Corrado

Allenatore/Selezionatore: Corradi Alberto

Dirigente: Lupi Aldo

Fisioterapista: Camorani Mario

Magazziniere: Segalerba Giuliano