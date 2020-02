Un mercoledì da leoni per i surfisti della riviera di ponente

Non hanno perso tempo i temerari del mare a sfidare le onde che in questi giorni hanno messo a dura prova le spiagge della riviera di ponente. Nell’ultima mareggiata, quella di mercoledì 26 febbraio, le onde hanno raggiunto oltre 2 metri di altezza, ma fortunatamente non hanno arrecato danni.

Ad approfittarne sono stati gli amanti del surf, proprio come nel film “Un mercoledì da leoni” dove i protagonisti Jack Barlow, Matt Johnson e Leroy, tre giovani ed aitanti surfisti, si mettono in luce cavalcando veri e propri “muri d’acqua”. Ispirato dai suoi beniamini, Filippo Orso, ex campione Italiano di surf, che anche questa volta non poteva mancare l’appuntamento con la cosiddetta “onda perfetta”.