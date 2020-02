Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Sarà il San Cipriano l'avversaria del Pontelungo in semifinale

Si giocherà di giovedì la semifinale di andata di Coppa Liguria tra il Pontelungo e il San Cipriano. La squadra di Fabio Zanardini riceverà all'Annibale Riva i genovesi il prossimo 19 di marzo, mentre il match di ritorno si disputerà al "Grondona" di Pontedecimo sette giorni più tardi nel medesimo orario.

Le altre due squadre in lotta per l'accesso alla finale saranno San Desiderio e Marolacquasanta.

COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA

TERZO TURNO – SEMIFINALI

GIRONE S1

Andata: Pontelungo 1949 – San Cipriano 19.03.2020 Ore 20.30 “A. Riva” di Albenga (SV)

GIRONE S2

Andata: San Desiderio – Marolacquasanta 04.03.2020 Ore 20.30 “San Desiderio” di Genova

GIRONE S1 – Ritorno: San Cipriano – Pontelungo 1949 26.03.2020 Ore 21.00 “Grondona” di Genova (PonteX)

GIRONE S2 – Ritorno: Marolacquasanta – San Desiderio 18.03.2020 Ore 21.00 “A. Tanca” di La Spezia

Modalità Tecniche – Semifinali Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.