Brutto incidente in moto per Daniel Varaldo. Il portiere è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona

Sono ore di profonda apprensione quelle che stanno vivendo i familiari, gli amici e i compagni di squadra di Daniel Varaldo.

Il portiere del Santa Cecilia è stato infatti coinvolto nella giornata di ieri in un grave incidente in moto a Savona, apparso fin da subito di grave entità, tanto da costringere i mezzi di soccorso a trasportarlo all'ospedale San Paolo in codice rosso.

Fortunatamente Daniel ha ripreso conoscenza, pur riportando diverse fratture scomposte alla gamba, la rottura del timpano e della mandibola.

Dalla redazione di Svsport.it l'augurio di una completa e celere guarigione.