Sport: la provincia di Savona resta attenzionata, ancora una settimana senza manifestazioni pubbliche

Pochi istanti fa il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha confermato il livello di attenzione sulla provincia di Savona per la prossima settimana. Permane quindi il divieto per le manifestazioni aperte al pubblico.

Resta da capire come i vari comitati regionali delle varie discipline decideranno di affrontare gli impegni sportivi del prossimo week end per quanto concerne le società savonesi: se rinviarli o farli disputare a porte chiuse, ma per chiarimenti bisognerà attendere i pronunciamenti delle singole federazioni.

Via libera, invece, per la ripresa delle manifestazioni a porte aperte nelle altre province.

Sampdoria - Verona si disputerà a porte chiuse per la Regione Liguria, in attesa di un possibile rinvio da parte della Lega (come avvenuto per gli altri incontri)