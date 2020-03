A Carcare una festa dell’8 marzo in compagnia del Mercato Riviera delle Palme

Sarà un mese di marzo ricco di appuntamenti in tutta la provincia di Savona, quello che attende il Mercato Riviera delle Palme: ben tre, infatti, gli eventi in programma, l’8 marzo a Carcare, il 22 a Ceriale e il 29 a Varazze.

Ma soffermiamoci sul primo in ordine di tempo di questi tre grandi momenti di shopping: infatti domenica 8 marzo, dalle 8 alle 19:30, la centralissima piazza Cavaradossi di Carcare tornerà ad ospitare i banchi di questo consorzio di commercianti.

Ma attenzione: non si tratta di una data qualsiasi! Infatti l’8 marzo è anche la festa della donna e, per questo, i banchi aspetteranno le loro visitatrici accogliendole con un simpatico, colorato e profumato mazzetto di mimosa. Un regalo un po’ speciale per una giornata tutta da celebrare. Quindi, perché non trascorrere questa domenica facendo shopping con le amiche? Sarà l’occasione per toccare con mano prodotti di altissima qualità, a prezzi ottimi e con un assortimento per tutti i gusti.

In tutta la Val Bormida sale l’attesa per questo appuntamento: infatti, da quando esiste il Mercato Riviera delle Palme (nato a Savona nella Pasqua del 2017), la Valle è stata oggetto di una sola tappa: il 6 ottobre 2019, infatti, è avvenuto il debutto valbormidese, con uno straordinario successo di pubblico.

Una seconda data, programmata a stretto giro per il 1° dicembre successivo, proprio per soddisfare le numerose richieste, purtroppo fu cancellata a causa dell’allerta meteo. Da allora la clientela carcarese e dei vari comuni limitrofi aspetta con entusiasmo e passione il ritorno dei banchi.

L’emozione non riguarda soltanto il pubblico, ma anche gli stessi operatori. Ci racconta infatti con entusiasmo Richard Biffi, del Mercato Riviera delle Palme: “La Val Bormida per noi è un territorio meraviglioso e tutto da scoprire. La prima volta che abbiamo raggiunto Carcare abbiamo lavorato davvero bene, il pubblico è stato contento, l’effetto novità ha giocato un ruolo importante e tutto è stato una sorpresa, per noi e per loro. Siamo felici di inaugurare il mese di marzo ritornando in piazza Cavaradossi”.

L’8 marzo tornerà anche il banco pescheria: a ottobre era stato letteralmente “preso d’assalto” e anche stavolta è facile prevedere che avrà un grande successo. Non è facile, infatti, trovare anche nelle zone più interne della Liguria un pescato così fresco, di qualità e con tutto questo assortimento appena sbarcato dai pescherecci e subito pronto per “approdare” sulle tavole dei valbormidesi.

Oltre a quello, naturalmente, la scelta sui banchi sarà vastissima, come sempre, in tutti i campi: il tessile, la pelletteria, l’abbigliamento, le calzature, gli accessori, gli articoli da regalo; tante occasioni da prendere al volo, perché la qualità e la bellezza non sono mai state così accessibili a tutti.