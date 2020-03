Calcio. Porte chiuse o nuovi rinvii per la nostra provincia? Già nel corso della giornata potrebbero emergere i primi orientamenti

Si inizierà a capire con tutta probabilità nella giornata di oggi l'orientamento del Comitato Regionale Ligure in merito alle partite di domenica prossima che dovranno disputarsi in provincia di Savona.

Come da decreto del governo, pubblicato ieri sera, gli allenamenti e le partite in programma da domani fino a domenica (salvo ulteriori proroghe) si potranno disputare esclusivamente a porte chiuse.

Subito si è acceso il dibattito sul da farsi: giocare comunque con i cancelli sbarrati oppure rinviare le partite con il rischio che i recuperi si cumulino?

In attesa di un indicazione precisa dagli uffici genovesi, (e di quelli di Lega per Vado - Seravezza) ecco l'elenco delle partite in programma all'interno della nostra provincia.

Serie D

Vado - Seravezza

Eccellenza

Cairese - Alassio FC

Finale - Albenga

Pietra Ligure - Busalla

Promozione

Veloce - Varazze

Ceriale - Sestrese

Celle Ligure - Loanesi

Prima Categoria

Baia Alassio - Altarese

Speranza - Quiliano&Valleggia

Soccer Borghetto - Millesimo

Pontelungo - Letimbro

Olimpia Carcarese - Aurora